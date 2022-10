FC Arges Basketball, calificata la turneul final al Cupei Romaniei!

Echipa de baschet masculin a Pitestiului a obtinut calificarea in Final 8 Cupei Romaniei dupa rezultatele inregistrate la turneul de la Ploiesti. FC Arges Basketball a inregistrat in grupa A a aceastei competitii o victorie si o infrangere, suficient pentru a ajunge la turneul final.Dupa ce duminica au pierdut la o diferenta de 18 puncte, scor 79-97, disputa cu CSM Oradea, luni seara, pitestenii s-au impus la o diferenta de 38 de puncte, scor 96-58, in duelul cu CSM Petrolul Ploiesti. ... citeste toata stirea