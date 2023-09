In acest week-end, Sala Polivalenta Pitesti Arena va gazdui editia cu numarul 7 a Memorialului "Georgel Ziguli". Turneul ce ii poarta numele regretatului conducator si antrenor din orasul nostru se va disputa astazi si maine in noua casa a baschetului pitestean.La eveniment sunt asteptate alte doua formatii angrenate in Liga Nationala, respectiv Rapid Bucuresti si CSM Corona Brasov. De asemenea, la turneu participa Spartak Pleven, din Bulgaria, echipa participanta in cupele europene.Prima ... citeste toata stirea