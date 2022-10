FC Arges Basketball vrea calificarea in Final 8

Echipa de baschet masculin a Pitestiului participa in aceste zile la prima etapa a Cupei Romaniei. FC Arges Basketball a fost repartizata in Grupa A este din care mai fac parte CSM Oradea si CSM Petrolul Ploiesti, gazda turneului.Cele 18 trupe au fost impartite in sase turnee a cate trei echipe, urmand ca fiecare sa joace cu fiecare cate un singur meci. Castigatoarele grupelor, alaturi de cele mai bune doua locuri doi, se califica la Final 8-ul Cupei Romaniei. Sambata, in prima zi a turneului, ... citeste toata stirea