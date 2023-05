FC Arges si-a aflat adversarul pe care il va intalni la barajul pentru mentinerea in Liga I.Echipa de fotbal a Pitestiului va intalni Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 4 al ligii secunde. Barajul pentru mentinerea/promovarea in Liga 1 se va disputa in dubla mansa, pe 28 mai si 3 iunie. Datele pot fi modificate in functie de solicitarile detinatorilor de drepturi TV.Casa Fotbalului va gazdui luni, 22 mai, de la ora 12.00, tragerea la sorti prin care va fi stabilita ordinea disputarii ... citeste toata stirea