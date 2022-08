FC Arges incepe Liga de Tineret si Liga Elitelor U17 cu o deplasare la Timisoara

La sfarsitul acestei saptamani vor incepe si competitiile de juniori organizate de Federatia Romana de Fotbal. FC Arges face parte din seria Vest si va lua startul in Liga de Tineret(U18) si Liga Elitelor U17.Seria de vest din care fac parte pitestenii are aceeasi componenta pentru ambele intreceri si, prin urmare, si acelasi program in asa fel incat cheltuielile cu deplasarile sa se reduca.Liga de Tineret inlocuieste din acest sezon Liga Elitelor U19 si este o competitie dedicata ... citeste toata stirea