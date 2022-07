FC Arges si-a prezentat noul echipament de joc

FC Arges si-a prezentat vineri seara lotul si noul echipament de joc in cadrul unui eveniment de gala care a avut loc pe stadionul Nicolae Dobrin. De sambata, noile haine ale alb-violetilor au devenit disponibile si pentru fani.Lansarea noii colectii a avut loc la Fan Shop-ul FC Arges de la Casa Cartii, in prezenta fotbalistilor Tony Njike, Bryan Alceus, Enzo Celestine, Dorian Bertrand si Catalin Straton, jucatori transferati de gruparea din Trivale in aceasta vara.La meciurile de pe ... citeste toata stirea