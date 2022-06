FC Arges si CS Mioveni afla vineri programul noului sezon

Liga Profesionista de Fotbal a stabilit data tintarului noii editii a Ligii I care va debuta pe 16 iulie. FC Arges si CS Mioveni, cele doua reprezentante ale judetului in primul esalon fotbalistic, isi vor afla programul noului sezon competitional vineri, 1 iulie.Editia cu numarul 105 a campionatului Romaniei se va desfasura in sistem sezon regular (30 de etape, cu meciuri tur-retur), urmat de play-off (in care primele 6 clasate la finalul sezonului regular vor disputa meciuri tur-retur ... citeste toata stirea