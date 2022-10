FC Arges si CS Mioveni si-au aflat adversarele din Cupa Romaniei

FC Arges si CS Mioveni au fost repartizate in grupele D, respectiv B. Cele 24 de echipe au fost impartite in 3 urne valorice, fiind repartizate in 4 grupe a cate 6 echipe. Toate echipele vor juca un meci cu o echipa din urna 1, un meci cu o echipa din urna 2 si un meci cu o echipa din urna 3. Primele doua clasate din fiecare grupa se califica in "sferturi". Primele meciuri din faza grupelor Cupei Romaniei au loc in data de 19 octombrie 2022.Marius Niculae a extras, pe rand, din Urna C, ... citeste toata stirea