FC Arges umilita in play-off!

FC Arges a suferit o noua infrangere infrangere drastica in play-off-ul Ligii I. Echipa pregatita de Andrei Prepelita a pierdut cu 0-4 confruntarea de luni seara, din deplasare, cu FCSB, vicecampioana Romaniei.Partida de pe Arena Nationala a fost la discretia gazdelor. FCSB a inceput tare partida si putea deschide scorul inca din primele minute, insa Florin Tanase a trimis in transversala. Bucurestenii au marcat in minutul 8, dintr-un penalty provocat de Joao Miguel si transformat de Tanase. ... citeste toata stirea