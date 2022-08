FC Arges va evolua in Seria Vest a Ligii de Tineret

Pe 20 august va debuta Liga de Tineret, competitie infiintata de FRF in aceasta vara pentru a inlocui Liga Elitelor U19.La startul acestei intreceri se vor regasi cele mai bune 24 de echipe din Clasificarea Academiilor. Acestea vor putea folosi jucatori Under 18, dar si trei fotbalisti peste limita de varsta, dar fara a depasi insa categoria Under 21.Cele 24 de formatii au fost impartite in doua serii de cate 12 echipe, urmand ca in sezonul regular sa se dispute 11 etape, jucand fiecare cu ... citeste toata stirea