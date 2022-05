FC Arges Volei a promovat in Divizia A1!

FC Arges Volei a revenit in Divizia A1 de volei feminin dupa doar un an petrecut in esalonul secund. Echipa pregatita de Bogdan Paul s-a impus cu 3-0 la seturi, in confruntarea de duminica seara, cu CSU Politehnica Timisoara, in cel de-al doilea meci disputat in cadrul turneului final de la Pitesti.Voleibalistele alb-violete nu au avut nici un fel de probleme cu banatencele, impunandu-se in 70 de minute, scorul pe seturi fiind 25-19, 25-12 si 25-13. Pitestencele au fost incurajate la acest ... citeste toata stirea