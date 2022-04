Femeia acuzata ca l-a batut pe primarul din Berevoesti a fost amenintata. "Daca se va intampla ceva, de la ei este"

Georgiana Schioapa, femeia acuzata ca l-a agresat pe primarul din Berevoesti - Arges in controversatul incident petrecut la Primaria comunei, se teme pentru siguranta familiei sale. Ea spune ca dupa ce a stat de vorba cu presa a inceput sa primeasca amenintari de la o ruda a primarului. Georgiana Schioapa spune ca, dupa ce, saptamana trecuta, a fost audiata la Parchetul de pe langa Judecatoria Campulung in speta in care primarul comunei argesene Berevoesti o acuza ca l-a agresat verbal si fizic, ... citeste toata stirea