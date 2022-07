Femeie de 37 de ani, prinsa drogata la volan, pe un drum national din Arges

O femeie de 37 de ani, din Ilfov, a fost prinsa drogata la volan, pe DN 7, in Arges si s-a ales cu dosar penal. In atentia politistilor argeseni au intrat alte doua persoane care aveau asupra lor substante susceptibile a fi droguri. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, impreuna cu reprezentantii altor institutii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au continuat si in acest sfarsit de saptamana, activitatile preventive, dar si actiunile de prevenire si combatere a ... citeste toata stirea