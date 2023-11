Politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a unei femei de 76 de ani, Elena Tanase.Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din comuna Stefan cel Mare, joi, 9 noiembrie, cu un mijloc de transport in comun, comunicand familiei ca ar fi ajuns in municipiul Bucuresti, dar ulterior nu a mai putut fi contactata si nu a ajuns la destinatia propusa.Politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti, impreuna cu ... citeste toata stirea