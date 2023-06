Au fost cautari intense dupa ce o femeie, in varsta de 71 de ani, din comina Vedea, a disparut de acasa. Pentru gasirea ei au fost formate echipe din politisti, jandarmi, pompieri. A fost folosita camera de termoviziune si cainele de urma. M.S.Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii din data de 04 iunie a.c., referitoare la plecarea voluntara a numitei FUIOREA ELENA, de 71 de ani, care a plecat de la domiciliul sau din localitatea Vedea, in ... citeste toata stirea