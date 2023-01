Femeie disparuta de acasa!

O femeie in varsta de 57 de ani, din Stefanesti a disparut de la domiciliu. Politistii o cauta si cer ajutorul cetatenilor care au vazut-o. M.S.Politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei PAVEL GEORGETA, de 59 de ani, care a plecat de la domiciliul sau, din orasul Stefanesti, in ziua de 07 ianuarie a.c., si nu a mai revenit, anunta IPJ Arges.Semnalmente: aproximativ 1,40 m inaltime, 50 de kg, ochi ... citeste toata stirea