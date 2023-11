Politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni desfasoara cercetari, in urma sesizarii primite in seara zilei de 23 noiembrie a.c., referitoare la plecarea voluntara a numitei CEAUSESCU VASILICA NICOLETA, in varsta de 44 de ani, din Topoloveni. M.D.Acesta ar fi plecat in dimineata zilei de 23 noiembrie la serviciu, fara a reveni pana la acest moment si fara a putea fi contactata.Semnalmente: inaltime 1,72, greutate 62 kg, ochi caprui, par saten, lung.Vestimentatie: blugi de culoare ... citeste toata stirea