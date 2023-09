In aceasta dimineata, un accident rutier soldat cu ranirea unei femei a avut loc la Dragoslavele. Un barbat, in varsta de 56 ani, din Campulung, care conducea un Logan, nu a adaptat viteza la conditile de drum, carosabilul fiind umed, a parasit soseaua si a intrat intr-un parapet.In urma impactului a fost ranita pasagera din dreapta, o femeie in varsta de 52 de ani.Echipajul SMURD a monitorizat si transportat-o la spital pe femeia care prezenta un traumatism cranio cerebral.Pompierii au ... citeste toata stirea