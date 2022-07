Femeie retinuta pentru talharie!

Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata, si au retinut o femeie de 39 de ani.Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei 08 iulie a.c., in jurul orei 22:00, in timp ce se afla in municipiului Pitesti, cea in cauza, care face parte din randul persoanelor fara adapost, ar fi deposedat, prin violenta, ... citeste toata stirea