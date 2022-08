Fereastra Zmeilor, ochiul de munte din Arges prin care poti vedea Transilvania. Pana unde trebuie sa urci VIDEO

Aflata in Muntii Fagaras, Fereastra Zmeilor este o formatiune geologica unica, formata din mai multe straturi de calcar, creata actiunii curentilor si a dezagregarilor produse de inghet si dezghet din ultimele secole. Fereastra Zmeilor se afla in Arges, foarte aproape de Varful Arpasul Mare (2.468 metri), o zona foarte spectaculoasa si pitoreasca.Ion Sanduloiu, seful Salvamont Arges, si-a inceput cariera in urma cu cateva decenii chiar in zona Ferestrei Zmeilor si cunoaste foarte bine locul, ... citeste toata stirea