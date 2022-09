Fermierii argeseni primesc 3000 E, prin programul Tomata

Fermierii argesenii au sansa sa primeasca in continuare de la Guvern sume de bani consistente pentru cultivarea rosiilor. Astfel, s-a suplimentat cu 40,2 milioane de lei suma alocata initial pentru sustinerea ciclului 1 de productie a legumelor in spatii protejate.Fermierii inscrisi in program vor primi aceeasi suma de 3.000 euro pentru fiecare 1.000 de mp cultivati cu tomate. Conform economica.net, pentru a putea asigura resursele financiare necesare platilor beneficiarilor schemei de ajutor ... citeste toata stirea