Festival national de stiinte, la Pitesti!

Dupa o pauza de trei ani, Romanian Science Festival (RSF) revine in judetul Arges, in format fizic. Cea de-a treia editie a Pitesti Science Festival va avea loc intre 22-24 septembrie si este cea mai extinsa de pana acum, aducand publicului multe elemente inedite.Astfel, anul acesta vor fi trei zile de festival, organizate in parteneriat cu municipalitatile a trei orase argesene - Pitesti, Mioveni si Campulung Muscel, in ultimele doua ajungand Caravana RSF, eveniment in cadrul caruia, pe ... citeste toata stirea