Festivalul international de literatura "LITERATURA IN STRADA" (FILSTREET) PITESTI, va avea loc in perioada 8-11 iunie 2023, anunta Primaria Pitesti.Centrul Cultural Pitesti si Editura ROCART organizeaza Festivalul International de Literatura LITERATURA IN STRADA - FILSTREET, editia I - coordonat de editorul si scriitorul argesean Calin Vlasie.Parteneri: Filarmonica Pitesti, Uniunea Scriitorilor din Romania, Biblioteca Judeteana Arges, Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania - filiala ... citeste toata stirea