Festivalul Luminii bucuria lucrurilor marunte!

Sambata, 8 octombrie, in Parcul "Lunca Argesului" din Pitesti va avea loc "Festivalul Luminii" organizat de Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei" - Centrul Local "Dacia Felix" , in parteneriat cu Primaria Pitesti. Timp de cateva ore, pitesteni, copii, parinti si bunici vor putea participa la ateliere care sa le aminteasca de bucuria lucrurilor marunte.Prima editie a "Festivalului Luminii", va avea loc sambata, de 8 octombrie, intre orele 16:00 si 20:00, in Parcul "Lunca Argesului" din ... citeste toata stirea