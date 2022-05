Festivism ca in comunism. Copii scosi in costume populare la inaugurarea unui pod sfintit de sapte preoti

In comuna argeseana Mihaesti a fost inaugurat, in aceasta saptamana, un pod realizat cu fonduri de la bugetul de stat. Festivismul excesiv al autoritatilor locale si judetene a semanat, din pacate, mai degraba cu un eveniment din perioada comunista. Investitia este una foarte utila si necesara, avand in vedere ca vechiul pod fusese dat in exploatare in 1995, avea caracter provizoriu si, din aceasta cauza, se considera depasita durata de exploatare. Numai ca festivismul, care, din pacate, este ... citeste toata stirea