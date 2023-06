O fetita in varsta de 7 ani, din comuna Darmanesti, a ajuns in stare critica la Spitalul de Pediatrie Pitesti dupa ce a fost lovita cu masina de catre mama ei. Se pare ca femeia a ajuns acasa, a deschis portile, moment in care a vazut-o pe micuta in curte. A intrat cu autoturismul si la scurt timp a realizat ca fetita a disparut din raza sa vizuala. Fara sa-si dea seama o lovise cu masina. M.S.La data de 13 iunie a.c., in jurul orei 16:15, politistii argeseni au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. ... citeste toata stirea