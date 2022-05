Fiica partizanului Toma Arnautoiu incearca sa recupereze proprietatile confiscate de comunisti. Peste doua decenii de lupta cu "sistemul ticalosit"

In 1949, la scurt timp de la inceperea rezistentei anticomuniste de la Nucsoara, autoritatile vremii au confiscat casa si terenul lui Ioan si Laurentia Arnautoiu, parintii partizanilor Toma si Petre Arnautoiu. Casa familiei Arnautoiu a fost incendiata de comunisti, iar in locul ei se afla sediul Politiei Nucsoara. Ioan si Laurentia Arnautoiu au fost arestati in 1949. Intre 1949 si 1958, in comuna argeseana Nucsoara a fost organizata cea mai puternica si lunga rezistenta anticomunista din Europa. ... citeste toata stirea