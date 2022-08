Filme difuzate de principalele posturi TV

In numele regelui Pro TV 21:30 - Filmul ne arata povestea unui barbat simplu, Farmer, din regatul Ehb, ce are o singura dorinta: ca familia lui sa supravietuiasca vremurilor grele prin care trece regatul.Capitanul Alatriste TVR1 21:00 - Capitanul' Alatriste este un soldat simplu, viteaz si cinstit, unul dintre acei soldati pe spinarea caruia s-a cladit unul dintre cele mai vaste imperii ale timpului...Esinta primara Pro Cinema 20:30 - Oameni influenti, care au asigurat victoria in alegeri ... citeste toata stirea