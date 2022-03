Filmul "Mami", in premiera la Cinema "Bucuresti"

Cinefilii sunt asteptati la finalul acestei saptamani, la Cinematograful de arta "Bucuresti" din Pitesti, unde vor fi proiectate doua filme interesante. Astfel, sambata, de la ora 18, va fi proiectat in premiera filmul "Mami".Regia ii apartine lui Celine Sciamma, in rolurile principale fiind Josephine Sanz, Gabrielle Sanz si Nina Meurisse.Intalnire ciudata in padureNelly are opt ani si tocmai si-a pierdut bunica pe care o iubea ca pe ochii din cap. Isi ajuta parintii sa faca ordine in ... citeste toata stirea