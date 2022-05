Final 4 - Cupa Romaniei, la handbal feminin, la Mioveni

Turneul Final Four al Cupei Romaniei-feminin va fi gazduit in aceast de Sala Sporturilor din Mioveni.Astfel, tribunele Salii Sporturilor din orasul Mioveni se vor umple din nou, pe 21 si 22 mai, la Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin.In lupta pentru trofeou au ramas ocupantele primelor trei locuri din Liga Florilor, Rapid, CSM Bucuresti, SCM Rm Valcea si Magura Cisnadie, echipa de pe 5.Lidera clasamentului din campionatul intern, Rapid, a ajuns in primele 4 in Cupa dupa ce a ... citeste toata stirea