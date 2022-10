Finalurile, de cosmar pentru Mioveni!

CS Mioveni pare sa nu gestioneze cum trebuie finalurile de partida. Cel putin de cand a venit Flavius Stoica, jucatorii galben-verzi nu rezista pana la final, iar in ultimele minute de joc se intampla lucruri reprobabile.Asa s-a intamplat si duminica, la Ploiesti, in meciul cu Chindia. Mioveniul a rezistat pana in minutul 86, dar a fost in cele din urma invinsa, primind gol, si dintr-o faza fixa. Precedentele cazuri au fost la meciurile cu Farul (0-2, acasa, cu Alexandru Pelici antrenor) cand ... citeste toata stirea