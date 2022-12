Firme de constructii, amendate de ITM Arges

In perioada 1 aprilie - 30 noiembrie s-a desfasurat Campania Nationala pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor - cod CAEN 41, 42, 43.Astfel, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspectoratul Teritorial de Munca Arges a efectuat un numar de 37 controale. Au fost aplicate 62 sanctiuni contraventionale, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 160.000 lei. La un numar de doi angajatori din cei ... citeste toata stirea