Fiu de primar condamnat definitiv!

Acuzat de luare de mita, fiul fostului primar din Calinesti a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Pitesti a mentinut pedeapsa data in februarie 2022. Marius Gavrilescu a primit o condamnare cu suspendare.In februarie 2022 Tribunalul Arges a dat prima sentinta in dosarul lui Marius Gavrilescu. Judecatorii l-au condamnat la la 1 an si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata. A fost dispusa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ... citeste toata stirea