Flavius Stoican: "Suntem pe un drum bun!"

Antrenorul principal al Mioveniului, Flavius Stoican crede ca echipa sa este pe un drum bun si rezultate or sa apara cat de curand.Dupa remiza, 2-2 de sambata cu Craiova lui Mititelu, tehnicianul gazdelor si-a laudat elevii spunand despre ei ca sunt receptivi si muncesc mult la antrenamente. "A fost o prima repriza cu un ritm bun, cu ocazii, cu goluri, pacat ca nu am reusit sa tinem de rezultat. De fiecare data cand am condus, am luat gol in maximum cinci minute. Repriza a doua a fost una ... citeste toata stirea