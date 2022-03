Flori pentru romance si ucrainence de la politisti!

Pornind de la specificul festiv al sarbatorii de 8 MARTIE, politistii rutieri argeseni au considerat ca pot aduce un gand bun, prin oferirea unei flori, si un moment de pauza pentru cafea sau ceai, participantilor la trafic care vin din zona de conflict din Ucraina, a anuntat IPJ Arges.Mesajele catre cetatenii ucraineni au fost transmise atat in limba engleza, cat si in limba ucraineana, consemnate in alfabet chirilic.Actiunea a fost desfasurata si de catre politistii Biroului Politie ... citeste toata stirea