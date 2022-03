Focar de pesta porcina la Ciofrangeni

La o distanta de aproape 4 luni de la aparitia si la aproape 3 luni de la stingerea ultimului focar de pesta porcina in Arges, vineri a fost confirmat in judet un nou astfel de caz.Astfel, la Ciofrangeni a aparut din nou pesta porcina, la o gospodarie, cu 3 porci domestici. Animalele au fost deja sacrificate, iar acum urmeaza sa se aprobe planul de masuri pentru acest focar, in Centrul Local de Combatere a Bolilor, care este convocat la Prefectura. Iar in astfel de cazuri, masurile sunt ... citeste toata stirea