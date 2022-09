Focar de scrapie la capre, la Cepari

Dupa pericolul gripei aviare, a pestei porcine si a bolii vacii nebune, Directia Sanitar Veterinara Arges avertizeaza si asupra pericolului la care sunt expuse oile si caprele.In judetul nostru exista la capre un focar activ de Enecefalopatii Spongiforme Transmisibile in exploatatie nonprofesionala in localitatea Sendrulesti, comuna Cepari. In schimb, la oi, nu exista niciun focar activ, dar in 2018 si 2019 au fost stinse 3 astfel de focare in exploatatii nonprofesionale. DSV ii sfatuieste pe ... citeste toata stirea