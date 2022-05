Focuri de arma, in weekend, intr-o comuna de langa Pitesti

Un barbat din Iasi a fost retinut sambata seara, in judetul Arges, pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, pentru uz de arma, dupa ce o filmare cu el a ajuns la oamenii legii. Urmeaza ca, in cursul zilei de duminica, sa fie dispuse masuri preventive in cazul sau. Din cercetari s-a stabilit ca, vineri seara, in timp ce se afla in parcarea unui club din comuna argeseana Bascov (de langa Pitesti), a facut uz de o arma. Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase ... citeste toata stirea