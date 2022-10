Fonduri PNRR pentru eficienta energetica in institutiiile publice

Consiliul Local Mioveni se va intruni in sedinta publica extraordinara, maine, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi se afla si incetarea mandatului unuia dintre consiglieri, dar si modalitatile prin care se pot optimiza costurile la energia electrica in insituttiile publice din oras.Printre proiectele de hotarari care se vor discuta in cadrul sedintei se numara si aprobarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Nicolae Octavian si vacantarea unui post de consilier local din cadrul ... citeste toata stirea