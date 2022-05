Forteaza calificarea in finala Cupei Romaniei!

Echipa de fotbal a Pitestiului se afla in fata celui mai important meci din acest sezon competitional. FC Arges va intalni miercuri, de la ora 19.30, pe propriul teren, pe FC Voluntari, in mansa retur a semifinalelor Cupei Romaniei.In tur, ilfovenii s-au impus cu 2-0 pe stadionul Anghel Iordanescu, insa pitestenii spera sa intoarca acest rezultat si sa ramana in lupta pentru castigarea trofeului. Chiar daca infrangerile la scor din play-off au afectat ... citeste toata stirea