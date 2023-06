Un pitestean, in varsta de 46 de ani, a vrut sa isi puna capat zilelor in aceasta dimineata. Omul s-a dus intr-o casa parasita din cartierul pitestean Trivale si a vrut sa se spanzure. Un cetatean care l-a vazut intrand cu sfoara in mana a sunat la Politia Locala Pitesti si a anuntat. Barbatul a fost convins sa renunte la gestul sau de o patrula a Politiei Locale. M.S."Astazi, la ora 08.00, la dispeceratul Politiei Locale s-a primit un apel telefonic in care se anunta ca, la casa parasita din ... citeste toata stirea