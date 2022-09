Fost director Arpechim, gasit impuscat in cap!

Politistii din Petresti, judetul Dambovita, au fost sesizati ieri, de catre o femeie, ca un barbat si-a pus capat zilelor cu o arma de vanatoare. In comuna Uliesti, intr-o camera a unei locuintei, a fost descoperit un barbat, in varsta de 68 de ani, decedat, acesta prezentand o leziune prin impuscare, in zona capului. B.R.Barbatul de 68 de ani din Uliesti, a fost director la Arpechim Pitesti. Tragedia a avut loc miercuri, in jurul orei 16:00. Sotia acestuia se afla si ea acasa. Apropiatii ... citeste toata stirea