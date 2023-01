Fost inspector sef, a devenit consilier!

Vestea zilei vine de la Prefectura Arges. Radu Perianu, prefectul judetului are de astazi un nou consilier. Este vorba de nimeni altul decat fost inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, care s-a pensionat in luna noiembrie a anului trecut."Bogdan Olar va activa la Cancelaria Prefectului.Fost sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, cu peste 20 de ani de experienta in teren pentru situatii de urgenta, Bogdan Olar va ocupa un post de consilier.Sunt ... citeste toata stirea