Fost parlamentar de Arges, achitat!

Inalta Curtea de Casatie si Justitie a dat sentinta definitiva in dosarul ANRP in care fostul deputat de Arges Catalin Teodorescu era acuzat de fapte de coruptie. Fostul parlamentar a fost achitat, la fel si Dorin Cocos si ceilalti inculpati. Este primul dosar important in care judecatorii au tinut cont de decizia Curtii Constitutionale si au achitat toti inculpatii pe motiv ca faptele s-au prescris.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni incetarea procesului penal impotriva omului ... citeste toata stirea