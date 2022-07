Fost primar argesean, noua ani de inchisoare pentru retrocedari ilegale. Trebuie sa achite un milion de euro daune

Fost primar al comunei argesene Bradu in perioada 2000-2008, Costel Zamfir a fost condamnat definitiv la noua ani de inchisoare dupa ce a retrocedat ilegal peste 150 de hectare de teren aflate pe teritoriul altei comune. Sentinta a fost data la finalul acestei saptamani de catre Curtea de Apel Pitesti. In prima instanta, in luna aprilie a.c., Costel Zamfir fusese condamnat de catre judecatori de la Tribunalul Arges la 13 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. La apel, sentinta i-a fost ... citeste toata stirea