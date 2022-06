Fost primar dat in judecata, sa plateasca paguba!

Fostul primar al comunei Leresti, Ion Ghe. Naftanaila va fi tras la raspundere de administratia locala pe care a condus-o. A fost dat in judecata sa inapoieze un prejudiciu, in valoare de de 50.422,50 lei. Alti doi inculpati trebuie sa plateasca fiecare, aceeasi suma. Primaria Leresti a deschis o actiune in instanta la Judecatoria Campulung, impotriva lor. Totul dupa ce au fost condamnati intr-un dosar de coruptie si cu toate ca erau obligati sa achite suma considerata prejudiciul adus Agentiei ... citeste toata stirea