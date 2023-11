Argeseanul Bogdan Berechet, in prezent seful Politiei Capitalei, a fost avansat joi, la gradul de chestor principal (n.r cu doua stele), prin decret al presedintelui Klaus Iohannis. In anul 2019 chestorul principal Bogdan Berechet a fost seful Inspectoratului Judetean de Politie Arges. M.S. Foto adevarul.ro"Decret privind avansarea in gradul profesional de chestor principal de politie a domnului chestor de politie Berechet Bogdan-Alexandru din Ministerul Afacerilor Interne", a transmis ... citeste toata stirea