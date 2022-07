Fost sef din Politie, judecat!

Un cunoscut sef din cadrul IPJ Arges a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Dosarul sau se afla pe rolul Tribunalului Arges si are primul termen de judecata peste doua saptamani.Marius Aioanei, despre el fiind vorba, fost adjunct al Politiei Mioveni si fost sef al Sectiei Rurale Bascov, a recunoscut acuzatiile. In urma acordului incheiat cu procurorii, el stie si ce pedeapsa va primi.In luna mai a anului trecut, comisarul Marius Aioanei, adjunctul Politiei ... citeste toata stirea