Fosta campioana, umilita la Bradu

De departe, cel mal socant rezultat inregistrat in prima etapa a noului sezon de Liga 3, editia 2022-2023, ii apartine Astrei, campioana Romaniei in 2016, castigatoarea Cupei Romaniei in 2014 si dubla detinatoare a trofeului Supercupa Romaniei, in 2014 si 2016.La fix 6 ani distanta de la a doua eliminare istorica a englezilor de la West Ham, 1-0 la Londra dupa 1-1 la Giurgiu, in tur, in play-off-ul Cupei UEFA, Astra a pornit in campionatul Liga 3 din Romania si a debutat cu o infrangere ... citeste toata stirea