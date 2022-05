Fosti politisti condamnati pentru luare de mita!

Doi fosti agenti, din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti, au fost condamnati de Tribunalul Arges sub acuzatia de luare de mita. Acestia au fost prinsi in flagrant, in decembrie 2021, in timp ce minteau soferii ca au "dat in radar". Primeau diverse sume de bani ca sa nu le retina permisul vitezomanilor. In realitate, cei doi oameni ai legii nu aveau in dotare aparat radar, fiind doar o modalitate prin care isi rotunjeau veniturile. Vedeti ce pedepse au primit fostii politisti.Dosarul de coruptie ... citeste toata stirea